卡達世界盃即將開打。根據總部位元於倫敦的資料分析諮詢公司「環球數據」表示，中國贊助商對卡達世界盃足球賽贊助13.95億美元，超過美國的11億美元。若按年度畫分，中國的年均贊助金額為2.07億美元，卡達和美國分別為1.34億美元和1.29億美元。

半島電視台網站報導，中國企業在競爭中占據主導地位反映出中國品牌在海外擴大知名度的願望─以達到與他們日益增長的規模和影響力相匹配的水準。雖說2022年世界盃的4家贊助商萬達集團、vivo、蒙牛乳業和海信在中國以外的知名度相對不高，卻是擁有數十億美元收入和數千名員工的大型企業。

「環球數據」資料顯示，萬達（與國際足聯）簽訂15年協定，承諾投資8.5億美元。vivo斥資4.5億美元，簽訂6年的協定。蒙牛和海信已分別承諾投資6000萬美元和3500萬美元。

報導引述駐新加坡的品牌專家和顧問馬丁·羅爾表明，對中國公司來說，（贊助）世界盃對其在其國內外都有好處，因為足球在中國擁有大量粉絲。這顯示中國品牌正在全球範圍發展，向中國觀眾展示這點非常重要。作為世界盃的贊助商和行銷合作夥伴，只有少數品牌能負擔得起，成為他們中的一員，就是中國品牌志向、抱負的一個證明。

牛津大學賽德商學院（Said Business School）品牌專家保羅·泰普爾說，中國公司希望通過加強與足球運動的聯繫説明擺脫對「中國製造」標籤的負面印象，「體育贊助讓中國品牌能與全球觀眾建立聯繫，在情感環境中共用對體育的熱愛。足球跨越所有文化邊界，提供了巨大的全球影響力。」