知名主持人楊月娥有「開機女王」封號，時常在臉書與粉絲分享日常，昨(17日)在臉書曬出一支影片，只見一名騎腳踏車的男子，逢人就借25元，讓她忍不住好奇詢問：「走在路上有人跟你開口借錢你會借他嗎」，引起網友熱議。

楊月娥在臉書曬出一支影片，她表示遇到一名騎腳踏車的男子，當面跟她借25元，沒想到遭拒絕後，馬上轉頭找下一個目標，即便一直被打槍仍不肯放棄，直呼：「真是奮力不懈的騙子，非常認真的騙」，讓她回憶起30年在基隆吉祥大樓門口，遇到一名男子說錢包搞丟沒車錢回台中，當時二話不說借出300元，當時對方表示會將錢寄還給她，沒想到卻是一場空，但感概的不是錢損失，而是對人性失望。

楊月娥強調每個年代都有騙子，只不過如今騙術更上一層，尤其許多好手好腳的人不走正途，自廢前程的行徑讓人覺得無可救藥，也因為騙子讓社會變得無情冷漠，即便想幫忙也不敢出手，就怕惹禍上身，不禁感概：「真是毀壞信任，全民皆輸啊」。

對此，網友也分享相關經驗：「我在學校附近遇到拿著身障手冊的人說他要50元回家，當下也給錢了，事後則聽同學說那個人每天都會在那邊要錢」、「曾經在菜市場也是一個女人莫名接近，要錢，我沒理她，也是逢人就借」、「遇到過騎機車說忘記帶錢加油，但他借完錢不是去加油，而是找下一個目標繼續借50元」，不過也有人指出該男疑似是慣犯：「常在西松國小前借錢，後來被盯上又在社區到處流竄」。