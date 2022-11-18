名模錢帥君男友郭哲敏（小明）的地下匯兌集團月初遭被檢警掃蕩，扯出警界、司法界「招待所之亂」，更爆出錢帥君與男友私下生活豪奢，全因郭男開設的博弈集團大本營其實就在桃園蘆竹，他透過線上博弈空間，在國外設賭桌，讓賭客到機房做視訊對賭，且下注金額無上限，甚至有美女荷官會即時和玩家說話。

名模錢帥君近年被拍到出入大直豪宅，孩子出入貴族學校，保鑣、傭人甚至有高達5位，但男友郭哲敏卻涉嫌跨國洗錢案；劉寶傑在節目《關鍵時刻》探討說，台灣已有不法集團透過虛擬空間和即時畫面，供賭客做線上博弈，該虛擬空間連正妹荷官都有；林裕豐說，外界對於郭哲敏（小明）為何能讓錢帥君過上富裕生活的方式很好奇，網路曾有爆料指出，郭男靠博弈、洗錢、匯兌方式，原在南太平洋小島「薩摩亞」開設公司，但其實真實上班地點在桃園蘆竹，每天有成千上百人到該機房做「視訊對賭」。

網路爆出錢帥君與男友私下生活豪奢，全因郭男開設的博弈集團其實大本營就在桃園蘆竹，他透過線上博弈空間，在國外開設賭桌，讓賭客到機房做視訊對賭。（翻攝自YouTube《關鍵時刻》）

網路爆出錢帥君與男友私下生活豪奢，全因郭男開設的博弈集團其實大本營就在桃園蘆竹，他透過線上博弈空間，在國外開設賭桌，讓賭客到機房做視訊對賭。（翻攝自YouTube《關鍵時刻》）

林裕豐說，所謂視訊對賭就是美女荷官在國外開設虛擬賭桌，該賭桌是真實存在的，可能位在國外某處，當下有閒家、莊家玩百家樂，且是無限注（無限制賭金上限），且該空間有多個鏡頭可讓玩家看，玩家也可以直接和荷官說話聊天，如今郭男的地下匯兌集團本月初被檢警掃蕩，桃園機房的位置已經暴露出來，現在就看桃園警方要不要查辦。

檢警偵辦郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，扯出警政署前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人因曾赴招待所被調查，目前法務部責由廉政署、台灣高檢署調查。。