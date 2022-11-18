土耳其透過「自由」（Ozgur，Free）現代化專案將為F-16戰機延壽

美國總統拜登想要出售先進F-16戰機給土耳其，但一直卡在國會。如今土耳其最大國防公司阿塞爾桑（Aselsan）的高級研發工程師說，研製該國第一款主動電子掃描陣列（AESA）雷達的專案將可把部分F-16的飛行時間延長一半，長達12,000小時。

據《防務新聞》（Defense News）18日報導，這項名為「自由」（Ozgur，Free）的相關專案將把F-16的結構與航電設備現代化。更具體地說，就是研製新任務電腦、新駕駛艙彩色顯示器、新敵友辨識系統、新雷達預警接收機和慣性導航系統等。

據因未獲授權，而要求匿名的土耳其航太工業（TAI）發言人說，主動電子掃描陣列雷達會先裝在他們打造的「突襲者」（Akinci，raider）無人機上，接著再安裝到36架30批次F-16戰機上。而以更長遠來說，它將會安裝到土耳其自製的5代隱形戰機TF-X上。

而在所有的F-16戰機中，土耳其只知道30批次的原始碼。至於阿塞爾桑和土耳其航太工業官員都以事涉商業機密和國家安全為由，而不願透漏雷達合約的價值，或是交付時間表。不過，阿塞爾桑和土耳其航太工業8月25日曾宣布，雙方簽署了一項總價約達7100萬美元（約22億台幣）的合約。