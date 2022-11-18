台北市立大貓熊「團團」從8月發生癲癇後，後續狀況穩定，未再出現癲癇狀況，豈料，17日突發生4次癲癇，醫療照管團隊即時給予抗癲癇藥物緩解症狀並徹夜守候，今早「團團」休息後已甦醒，但後肢明顯無力需再觀察。動物園也表示，會調整抗癲癇藥物的劑量濃度。

動物園發言人曹先紹表示，保育員觀察團團16日的進食和行動狀態往下跑，從早盯到下午，17日下午4時41分，「團團」癲癇再度復發，大約持續2分鐘左右，通知獸醫趕到現場，下午4時58分又發生第2次，獸醫立即為「團團」注射抗癲癇藥物，1分鐘後藥物發生作用症狀緩解，之後「團團」保持側躺的姿勢休息。

動物園表示，團團一直以來都有服用抗癲癇藥物，從8月之後就沒有再發作，用藥把癲癇狀況壓下來，而這次再次發生，用藥也會調整，增加抗癲癇藥物的濃度。

至於什麼原因讓團團癲癇再次發作，獸醫師鄭秋虹說，其實9、10月都做過MRI，可以看到團團腦部發生病變，而癲癇是不定時炸彈，天氣變化、感冒或腸胃不舒服，都有可能增加癲癇發作機會，當然也很不樂意看到團團發作，但又發生這樣的狀況。

鄭秋虹指出，沒辦法很明確的確定團團發作的原因，目前會針對臨床症狀和發病頻率做後續觀察，即使昨天發生4次嚴重大發作抽蓄，後續給藥後，算是很穩定控制。

鄭秋虹表示，跟顧問團和大陸都有保持線上聯繫，也舉辦過兩次專家學者座談會，大陸學者都認同用藥的做法，昨天也跟顧問團討論，抗癲癇藥物會再做調整，還有觀察可能發生的症狀，會密切注意食慾和步行狀況。