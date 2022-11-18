移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊幹員，逮捕非法打工。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊幹員，逮捕非法打工。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區建築工地缺工，民眾多次檢舉有外來人口非法工作，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊幹員，戴工地帽偽裝施工人員，從旁觀察工地動態，掌握非法打工情況，11月2日在風力發電機下一舉逮捕5名外來人口；此外，分別在彰化縣共5處鄉鎮，以突襲住處、工地、工廠及夜市方式，共計查獲25名非法工作外來人口及5名非法雇主。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示， 在彰濱工業區掌握非法人士， 11月2日會同彰化縣警察局員林分局、芳苑分局及彰化縣政府勞工處前往查處，現場巨大的風力發電機轟隆隆地運作，幹員們不畏強勁海風，以人海戰術包圍在場外來人口，非法移工驚慌失措無處躲藏，當場查獲5名外來人口。

另有線報稱彰化市某夜市經常有不明外籍人士於收攤時從事清潔工作，彰化縣專勤隊數日派員前往勘查，日前於攤販打烊後，發現數名疑似外籍人士在場清掃，隨即前往盤查，經深入了解，該夜市清潔工作採外包方式，只是承包商未經許可非法聘僱6名外籍移工違法擔任打工仔，專勤隊人員依規查處，將查處情形函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，合法移工非法打工恐遭廢止聘僱許可並限令出國，不得再於境內工作。合法雇主雖未指派，但在知情情況下未阻止移工打工，可裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。另依據就業服務法第57條第1項規定，民眾未經許可聘僱他人所申請聘僱之外國人工作，可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，請民眾切勿心存僥倖、以身試法。