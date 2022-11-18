民進黨高市議員林智鴻批評國民黨高雄市長候選人柯志恩先前擔任立委時阻擋前瞻預算，影響高雄許多建設，對此，柯志恩回嗆，林智鴻沒當過立法委員，完全搞不清楚立法院權責，況且民進黨阻擋高鐵南延案進入高雄市區及林園延伸線讓前市長韓國瑜動用第二預備金才是真正阻擋地方預算。

林智鴻指稱，柯志恩2017年阻擋《前瞻基礎建設特別條例》草案，不止主張「期程、經費徹底砍半」，更挑明「軌道建設預算需加以調整」，還把國民黨執政時期治水預算執行不力當作是質疑「軌道建設量能」的理由，用「阻擋前瞻」阻礙高雄進步，無視當年高市府辛苦爭取「捷運黃線」、「捷運岡山路竹延伸線」、「海洋科技產業園區」、「Fun Tech體感科技園區」等共1823億元的重大建設，柯志恩才是害高雄差點去了了的始作俑者。

柯志恩「繞著高雄跑」車隊18日上午進入北高雄，她受訪時怒嗆，「哇賽！」這些議員沒當過立法委員，完全搞不清楚什麼是特別預算，什麼是包裹預算，若真的要討論前瞻8400億預算，民進黨為了促進生產，竟然把新生兒的尿布、里辦公室的修繕也放進去，相關名目包裹到讓人難以想像。

柯志恩狠酸，若林智鴻想要了解前瞻的話，請好好看清楚前瞻的細節，不應該把立委監督預算，當作阻擋地方建設發展，這顯示林智鴻對立法院的權責完全不清楚。1位立法委員如何用通天本領阻擋地方建設，請林智鴻好好了解立法院權責再來批評。

柯志恩反嗆，林智鴻提到阻礙高雄地方發展，她想要反問，以軌道建設來說，高鐵南延明明有2個方案可以進入高雄市區，民進黨為何2019年要阻擋，以及林園延伸線，為何要讓韓國瑜動用第二預備金，而非行政院花費，這才是真正阻擋地方預算。