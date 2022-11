據美國之音報導,拜登政府17日宣佈,對一批被認定參與伊朗石化和石油貿易的逃避制裁者實施制裁措施。美國稱13家公司代表受制裁的伊朗石化經紀商,協助其向東亞地區買家出售價值數億美元的伊朗石化產品和石油產品。被認定的這13家公司中包括多家中國公司。

美國國務卿布林肯17日發表聲明說:「美國正採取進一步的行動,挫敗涉及銷售伊朗石油和石化產品等規避制裁的努力。具體而言,美國財政部對位於多個司法管轄區的公司實施制裁,因為它們參與涉及先前認定制裁的實體的石化產品的銷售。」

這些先前被制裁的伊朗公司包括:波斯灣石化工業商業公司(Persian Gulf Petrochemical Industries Commercial Co.)、眾祥石化有限公司石化有限公司(Triliance Petrochemical Co. Ltd.)、伊朗國家石油公司(National Iranian Oil Company)及其營銷部門Naftiran國際貿易公司(Naftiran Intertrade Company)。」

布林肯表示,美國致力於執行對伊朗的制裁,包括與石油和石化貿易有關的制裁。任何參與促進這些銷售和交易的人都有可能受到美國的制裁。

美國財政部17日公佈了這項新的制裁的詳細內容和被制裁的實體名單。財政部的聲明說,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)此次宣佈制裁了多個司法管轄區的13家公司。這次的行動是自2022年6月以來針對伊朗非法石油和石化貿易的第五輪指認,「表明了我們決心打擊逃避制裁的努力」。

負責反恐和金融情報的財政部次長布萊恩·E·納爾遜(Brian E. Nelson)說:「今天的行動進一步表明了伊朗非法銷售石油和石化產品所採用的複雜規避制裁的方法。美國將繼續對那些促進這些銷售的行為者實施制裁。」

美國財政部公佈的名單顯示,最新被制裁的這13家公司中有一半以上是中國公司。它們是:浙江文德進出口有限公司(ZHEJIANG WONDER IMP. AND EXP. CO. LTD);香港的「UTELIZ RESOURCES CO. LIMITED」;香港托爾幹有限公司(TORGAN CO. LIMITED);香港的「AEONIAN COMPLEX CO」;香港禾歷物流有限公司(HIGHLINE LOGISTIC HK LIMITED);深圳東亞進出口貿易有限公司(EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD);香港摩多集團有限公司(BARZA STYLE & MODE CO. LIMITED)。

美國財政部的聲明說,這次行動必須凍結這些目標公司在美國或美國人擁有或控制的所有財產和財產權益,並向美國財政部外國資產控制辦公室報告。

此外,由一個或多個被禁止人員直接或間接擁有50%或以上股份的任何實體也將被禁止。財政部外國資產控制辦公室的條例一般禁止美國人或在美國境內進行涉及被禁止或認定人員的任何財產或財產權益的所有交易(包括過境美國的交易)。

美國財政部說,與此次指認的個人和實體進行某些交易的個人本身可能受到制裁,或者面臨執法行動。除非適用例外情況,否則任何外國金融機構故意為此次被指認的任何個人或實體進行重大交易的,都可能受到美國的制裁。