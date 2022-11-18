45歲新加坡女星林利霏早年演出《麻辣鮮師》，以「Gina」一角走紅，2016年閃婚嫁給大她3歲的張翰，並生下一女。近日，林利霏上節目，坦言結婚6年來3度提離婚，去年更差一點就要簽字，因老公的一句話再度讓她心軟。

林利霏最近上《命運好好玩》談與張翰的6年婚姻，天秤座的她坦言結婚多年來對水瓶座老公張翰的性格仍不熟悉，自曝婚後張翰要求她學會開車，但她表示當時只是跟對方說有駕照，根本不敢開車上路，加上當時懷孕，更讓她相當畏懼開車，某次在張翰教她開車的過程中，兩人脾氣一來便大吵。

林利霏談3度想離婚（41:59起）。（影音／取自命運好好玩 官方頻道 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

林利霏說，後來張翰讓步開車接送她，卻不忘丟下一句：「妳這樣在浪費我時間」，某次兩人從新加坡回台時，因林利霏是新加坡人，過海關比較快，她見老公還在忙，便先衝去免稅店買護唇膏，回來時老公卻不見人影，事後打電話才聯絡上對方，張翰見了她怒批應該至少先說一聲，更指林利霏的行為「很不尊重他」。

結婚6年，林利霏坦言3度提離婚，最嚴重是去年那次，自己都以為99.9%就要離婚，主因是因疫情家裡經濟有些問題，張翰雖很有責任心想要一肩扛起，但林利霏覺得丈夫的藝術家性格在生活上跟家人脫節，天天死氣沉沉，有天帶小孩上學前，林利霏便拋話這次真的想離婚，騎電動車送孩子上學後，回家便看到張翰已經坐在客廳準備跟她聊離婚細節，並表示願意讓林利霏把孩子帶回新加坡養，但扶養權必須共有，說到此，林利霏突然心軟，不捨孩子在單親環境長大，便決定再跟老公一起努力，重修舊好。