台北市長候選人蘇煥智今召開「新冠疫苗副作用受害者」記者會。曾薏蘋攝

各新冠疫苗受害者及家屬求助無門 27歲小姐摘下帽子露出光頭。曾薏蘋攝

各新冠疫苗受害者及家屬求助無門 27歲小姐摘下帽子露出光頭。曾薏蘋攝

台北市長候選人蘇煥智今召開「新冠疫苗副作用受害者」記者會。曾薏蘋攝

台北市長候選人蘇煥智今召開「新冠疫苗副作用受害者」記者會，為新冠疫苗受害者申冤，從打高端、莫德納跟AZ疫苗發病或致死的個案及家屬現身說法，施打莫德納的27歲曾小姐，更當場摘下帽子露出光禿禿的頭哽咽說，「希望衛福部給我們一個交代，這已經不是錢的問題，我是個女生，無法容忍這樣的事」。

此外，師大美術系教授楊樹煌透過錄影說，他的媽媽96歲，去年6月打了AZ疫苗，18日就被醫師宣判血栓、眼中風、半邊身體不能動、呼吸不正常，一直住在加護病房，去年9月申請藥害救濟至今，一直在審理中，媽媽在加護病房奄奄一席，他們求救無門，不論市政府或中央都沒有，「我們只能向上帝求助」。記者會召開中，楊教授媽媽今天早上已經在凌晨3時16分往生。

蘇煥智指出，根據統計，目前施打新冠疫苗因副作用死亡者已經超過1千人，提出疫苗接種受害救濟的已經超過2萬例，但衛福部對於施打疫苗導致死亡的693人是否賠償，其態度更是顯得推委卸責。

他說，經常的説法就是死者年紀太大，有高血壓、糖尿病、心血管疾病。其目的無非就是要否定疫苗注射與死亡有直接因果關係。預防接種受害救濟是一種「產品保證責任險」的概念，不應由受害家屬負舉證責任。

與會的曾小姐說，今年1月初打莫德納後嚴重掉髮看精神科，醫師要她去看皮膚科，3月8日皮膚科判定掉髮面積50％，同月22日大到65％，「說我營養不良，所以我放棄了」，她心裡大概知道疫苗，「我問醫生，這是疫苗造成？醫師說，她不是第一個，叫她不要打第二劑」。

她說，她後來就掉成光頭，掉髮至今都長不長，還不停掉，申請救濟過程，衛生署跟她要所有就醫證明，還有黃卡、過程自訴表，她申請立案但沒成功，打電話去問，已經過了8個多月，一直在審核中，就是要調閱你從出生到打疫苗的病歷，審議委員會幕僚單位要他出生的資料，就是要知道她有沒有以前病歷。

她說，「我是打疫苗才發生，難道你要27年資料」。她說，「我希望不要再有受害者」。

受害者家屬陳奕達說，弟弟是去年8月25日打高端，10月在他面前往生，才45歲，他弟弟是筋絡理療師，那時因為排不到其他疫苗，所以就聽政府說的，「有什麼就打什麼」，小孩才小三、小四，根本不知道自己是白老鼠，因為沒有打就不能營業，「這批台灣大屠殺，根本跟醫療無關，不是救人，是大屠殺、涉貪殺人，是不流淚的鱷魚」。

他說，弟弟打完後就出現胃潰瘍跟全身無力，三週後每況愈下，有看醫生，但沒去大醫院看，弟弟跟客人聊時有說，「好像針劑問題」，去年10月7日本來是頭好壯壯，最後在我面前往生。

他說，現在是台灣大屠殺、是深層政府草菅人命，汽車故障還可緊急召回，但是現在死了那麽多人還可以繼續在外面施打；他申請藥害救濟被駁回理由是，因為跟他們要求標準不同，說他弟弟是慢性長期基因改變，但是過去都沒有病史，身體一直好好的。

他說，後來他們完全沒有得到理賠，家屬不願解剖大體，「我們已經二度傷害，無法去做這件事」。

由於陳奕達的弟弟死亡證明書，醫師病歷不會在上面說打疫苗；與會專家表示，多數醫生不願意惹事，就算註明疑似與疫苗有關，通常不會在死亡證明書上註明。

立法院不分黨派，力挺政府，給足8400億防疫紓困預算，蘇煥智認為，這筆預算已經快要結算，還有一些空間可以補償，受害者要趕快團結，政府至少拿出500億人道理賠。