「2022 CDP國際城市碳揭露評鑑」出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市。（摘自CDP全球環境信息研究中心官網）

台北市持續參與國際城市碳揭露計畫（CDP Cities），「2022 CDP國際城市碳揭露評鑑」出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市，今年CDP國際碳揭露計畫，全世界有1002個城市參與，當中僅12％、122座城市獲評列入CDP 2022年A級城市名單。

環保局指出，台北市為今年東亞地區11座A級城市之一，與🇯🇵日本東京、🇰🇷韓國首爾，並列為全球在碳揭露透明度與氣候行動作為方面的領導城市；CDP評鑑認為A級城市必須完成氣候風險及脆弱評估，以及證明有調適計畫以因應氣候危機；A級城市平均具備較非A級城市高達3倍的減緩和調適措施。

台北市呼應全球淨零趨勢，去年COP26期間，率全國之先提出2050淨零排放路徑，今年再發布「淨零行動白皮書」，北市議會也於今年6月三讀通過「台北市淨零排放管理自治條例」，成為全國首部將淨零目標與路徑納入法制化的地方自治法規，擘劃台北市未來30年淨零轉型藍圖。

北市環保局指出，今年台北市再獲CDP肯定，將持續努力，與中央分進合擊，結合企業、民間力量，與全世界城市一起實踐淨零未來。