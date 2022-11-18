中信銀行2023年投資論壇，針對2023年全球景氣展望作預測，中信銀投研部認為，2023年全球金融市場「順應變局 價值再造」，在產業趨勢方面，未來10年由綠色經濟主導成長，綠色資本支出每年將需要6兆美元。美中角力戰強弱轉折將體現在匯市表現上，中國去美元化、美國去中化，將加快製造業版圖遷徙(安全供應鏈)，分為美國、歐洲、中國三大集團。未來10年來新興國家體質改善的國家預估有：南韓、馬來西亞、泰國。

中信銀投研部認為，全球景氣由熱轉冷，僅美洲和東南亞維持擴張，美國製造業擴張週期最快2023年2月觸底，美國原物料通膨已回落，服務業通膨最快1Q觸頂。

其次在貨幣政策方面，中信銀投研部預估，全球央行緊縮政策市場最快明年1Q出現拐點，且10年期美國公債殖利率(10月可能為高點)比聯準會利率平均早2個月觸頂，故聯準會1Q出現拐點。

在美股方面，經濟低成長、高通膨，致估值重修，選股更著重價值與基本面，非本夢比；上半年股市仍將呈震盪打底、庫存調整節。

中信投信強調，投資人資產配置中宜納入綠色經濟中的電池和儲能。市場對鋰電池需求量增加，碳酸鋰價格來到每噸60萬元人民幣，創歷史新高，今年2月以來上漲55%，料因需求不減，價格將維持高檔，鋰價持續上漲也反映在相關公司的股價，估計未來中上游供應鏈走勢仍向上。全球主要國家相繼祭出減緩碳排放法案，歐美地區更有禁售燃油車的規劃，促使新能源車的需求量大幅提升，主要生產電池的中國大陸公布前十月進出口數據，鋰電池及太陽能電池出口量分別增長87.1%及78.6%，因中國電池大廠擁有亮眼技術，受到車廠的青睞，近期陸續有車廠與中國電池大廠簽訂合作協議，有利於推升中國電池銷量及出口量。