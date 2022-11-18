市調機構GfK在周五公布英國消費者信心調查數據，在11月為微幅上升，但是仍維持在歷史新低附近。目前在通膨飆升和衰退的陰影下，該數據不容易獲得明顯改善。

GfK自1974年以來開始進行消費者信心調查，該指數在11月為-44，表現優於10月的-47；該指數並在9月達到歷史新低的-49。

GfK說，此一指數的改善，反映出英國財政前景趨於穩定，民眾感到鬆一口氣；此前的前首相特拉斯(Liz Truss)提出的財政計畫，引發金融市場出現一陣波瀾。

GfK衡量家庭經濟和金融信心的5個指標，在11月都出現改善，但是該組織表示，生活成本危機和疲軟經濟的總體格局並沒有改變。

英國官方的預算預測機構在周四提出警告，儘管政府計畫限制能源帳單的上漲，但是英國民眾的生活水準出現創紀錄的下跌。

GfK的顧客策略主管Joe Staton說：「由於這場痛苦的生活成本危機曠日持久，民眾很難管理自己錢包，所以仍缺乏好消息」。

GfK在11月1日至11月11日期間，對2000名英國民眾進行了該民意調查。