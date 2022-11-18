迎戰九合一選戰，國民黨台北市議員徐巧芯攻防火力暢旺，獲前民進黨立委沈富雄肯定，預言徐也許16年後會當上總統。徐上午受訪表示，既然沈大老那麼支持她，她當然也要繼續努力，讓議員選舉順利連任，盼有一天能達到沈的期許。

徐巧芯說，感謝沈富雄肯定，但今天剛好是她33歲生日，目前未滿可以參選總統年紀，她要先祝福沈大老長命百歲，這樣才有機會看到她有沒有機會能夠當選總統的那一天。

但徐巧芯也重申，現在她唯一能為支持者做的，就是再多努力一點，順利連任台北市議員。