高盛預期，大陸將逐步放寬嚴格防疫措施，明年下半年完全取消防疫管制，帶動消費市場好轉，明年經濟增長可望達到4.5％。高盛對大陸今年經濟增長的預測為3％。

高盛認為，明年大陸經濟增長當中三分之二來自消費市場復甦，出口則只有溫和增長，主要是受到外圍經濟放緩，以及西方國家分散採購活動所影響。

高盛相信，大陸長遠經濟前景存在很大變數，包括房市按揭情況、供應鏈多元化、美國限制先進科技出口至大陸等因素。

高盛還估計，大陸股市明年將因經濟復常而有強力反彈。