大陸新能源汽車產業近年蓬勃發展，而隨著汽車下鄉政策等利好因素推動，加上三四線城市道路寬闊，容易建設充電樁，且民眾出行里程相對較短等因素加乘下，也讓新能源汽車也逐步走進大陸三四線城市甚至鄉鎮等下沉市場。

大陸《華夏時報》報導，據中汽協資料顯示，大陸10月新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6％和81.7％，市場占有率達到28.5％。而隨著汽車下鄉政策等利好因素推動，新能源汽車在三四線城市甚至鄉鎮等下沉市場也受到廣泛關注。

汽車分析師田力指出，新能源汽車在不同城市銷量結構也會有很大差距，三四線城市消費者對超長續航等亮點需求並不高，而且也不需要考慮限購政策，能夠影響其是否購買的因素只有成本。因此，這部分消費者對價格較低的小型車或用車方便的混動車更感興趣。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔也認為，三四線城市的新能源汽車之路，是由低價微型車開啟的。除了價格因素之外，車企紛紛根據下沉市場的使用者特點研發新車型，開發適合農村市場的高性價比車型。

報導稱，從目前的市場發展情況來看，三四線市場很可能是新能源汽車下一個增量空間。一方面，三四線及以下城市的通勤便利，出行里程相對較短，不用特別考慮續航；另一方面，三四線城市道路寬闊，停車位充足，更容易建設充電基礎設施。在這些因素的促進下，三四線城市的新能源汽車銷量也在不斷走高。