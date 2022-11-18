民眾黨新竹市長候選人高虹安18日上午與助理前往新竹市警局報案，指控近來在夜間跟車，不知對方目的，而且已經是第2次。高虹安18日上午原本在林森路未來館舉行記者會，接著前往警局報案約20分鐘，隨後又回到林森路記者會現場。上午11點半左右警方證實此事，並表示助理尚在做筆錄，目前已受理報案，後續將依法查辦。

對此，高虹安表示，先前在乘坐車輛時有被跟車的情況，一開始覺得是不是自己的錯覺，但是經過單行道、繞彎等測試，有確定對方的車輛還是持續跟蹤。高也說，第1次遇到時，也有下車嘗試想要跟對方了解是什麼狀況，但後來對方就開走，當時也有去警局備案。

高虹安指出，這次是又再度遇到，大概在前天晚間，車上只有她和女性助理，因為時間比較晚又行經偏僻道路，發現又有嚴重被跟車的狀況，也再度測試確定對方是在跟車，後來在蒐證之後，今也到警局先備案。

高虹安說，不確定對方是什麼樣的意圖，單純只是為了確保人身安全，才會跟警局備案，也希望警局協助了解狀況，畢竟選舉只剩下最後幾天，人身安全是大家非常重視的，因為行程上女性助理較多，也擔心這部分。

至於是否知道對方身分？高虹安也說，不知道對方是誰，只知道車牌、車號和車型，第1次遇時有下車了解，但警方是說不能這樣做，怕對方車上會有武器等比較危險。