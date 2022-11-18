林佳龍競總申請板橋新府路路權，今板橋區公所辦理會勘。（王揚傑攝）

林佳龍競總申請板橋新府路路權，今板橋區公所辦理會勘。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍競總申請板橋新府路路權，作為11月25日選前之夜場地，板橋區公所今（18）日上午邀集市府交通局、警察局及里長、住戶代表等辦理會勘，林佳龍競總發言人何博文到場，向周邊住戶、百貨、工地代表說明場地規畫及可能造成的影響，懇請大家體諒。申請結果區公所最快今天下午2時公布，是否予以同意應是樂觀。

何博文表示，希望最後的結果能創造民主雙贏，雖然這次會勘是他擔任議員以來，遇過史上最大陣仗、最嚴苛的會勘，但沒關係，我們都歡喜接受，全力配合，只希望把民主之夜辦好，也希望板橋區公所以相同標準，面對侯友宜市長辦的活動，是不是也如此大規模、大陣仗的會勘。

何博文說，我們全力配合各項要求，同時展現最大誠意，親自來和附近的住戶代表溝通，針對所有問題我們一一給予解答，全力配合，侯市長在板一運動場前借的場地，周遭道路全不得讓其他人申請路權，他們在申請會勘的過程，是否也如今天邀集住戶來聽取解答，還是只有林佳龍陣營要做這樣的事？但無論如何，我們都是非常的歡喜心，因為我們主要就是希望讓這次民主之夜能夠雙贏，造勢圓滿成功。

對於林佳龍上午受訪時表示，不知上午有這場會勘。何博文說，這件事非常離譜，申請路權，林佳龍競選總部是主要當事人，但從頭到尾沒接到任何正式通知，包括公文通知或申請人電話聯繫，所有訊息都是區公所透過媒體來放話，是我們主動打電話給區公所，才告知有今天這場會勘。

板橋區公所表示，會勘的時、地都有通知申請人，申請人今天也有到場。經記者向申請人求證，申請人表示確實有收到通知。