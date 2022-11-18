新北陳男、花蓮胡男，分別因酒駕被裁罰21萬元、及18萬元，2人都拒絕繳罰款，其中陳男10年內已3度酒駕，法務部行政執行署花蓮分署強制執行，查封2人名下不動產、存款，陳男還一度稱他沒酒駕，想賴帳，在家人出面才付款繳清。

行政執行署花蓮分署表示，陳男今年3月間在新北市樹林區騎機車酒駕，因陳男10年內第3度酒駕，經新北市政府交通事件裁決處重罰21萬元罰鍰，自裁決日起3年內不得考領駕照，陳男逾期未繳，今年10月遭移送強制執行。

花蓮分署受理後扣押存款帳戶，並查封豐濱地區不動產，以保全公法債權。陳男到案稱當時在路邊僅以人力移動，未實際騎乘機車，曾向裁罰機關申訴未果等語，執行人員告知仍需透過行政救濟處理，除有法定事由，行政執行機關依法仍須執行，陳男因擔憂其銀行定存遭解約，就籌款繳清罰鍰。

另一名胡姓男子，去年9月間在花蓮玉里鎮無照駕駛，且因拒絕酒精濃度測試，裁罰18萬元，胡男同樣逾期未繳於今年5月遭移送執行。花蓮分署表示，胡男名下無明顯財產，僅有位於玉里鎮、繼承而來的公同共有不動產。花蓮分署查封後，胞姊表示胡男與家屬不睦，常出入監獄，最後仍在11月間匯款繳清罰鍰。

「酒駕是全民公敵」！行政執行署花蓮分署表示，為確保用路人安全及杜絕酒後駕車，將持續加強執行酒駕或毒駕受罰案件，無論查扣薪資、股票、保險或不動產等財產，也要令受罰者正視法律責任。

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