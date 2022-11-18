由高雄市政府農業局主辦，為時兩週的「吉10型樂•型農市集」，是型農大聯盟10週年實體展售的最後一場活動，上週的市集買氣熱絡，本週六日上午10點至下午6點在國立科學工藝博物館北館平等大道再度登場，邀集來自高雄各地型農與民眾分享生鮮蔬果、農特產加工品與地方美食，來這裡不僅可以備妥未來一週的高雄在地好食材，搭配好友集點樂活動還有機會抽到精美伴手禮，市民朋友周末可以相揪來食在地、吃當令、嚐美食、購好康！

「吉10型樂•型農市集」邀集來自高雄各地型農與民眾分享生鮮蔬果、農特產加工品與地方美食(高雄市農業局提供)

「吉10型樂•型農市集」本週六日上午10點至下午6點在國立科學工藝博物館北館平等大道再度登場(高雄市農業局提供)

本週末初登場的有來自六龜的禾畝農創李立貴，產地直送國民水果珍珠芭樂，特地準備果汁機來與民眾分享新鮮現打芭樂汁，李家黑糖芭比蓮霧的羅秀慧則是全家出動，帶著新生兒推廣當季蓮霧禮盒與蓮霧水果盤，今年才加入型農的彭筠堤則是以自家栽種的山茶製作山茶貝果、山茶鳳梨核桃歐包，現場也有準備山茶茶包，要讓民眾用不同方式體驗台灣原生山茶的韻味，來自杉林的三丘的月光劉庭語栽種月光火鶴花與多種觀葉植物，想要在家當綠手指，到她的攤位走一遭一定能挖到寶。

此外，為鼓勵民眾食當季、吃在地現場還舉辦【15食物日活動】。每月15日訂為食物日，由高雄市農會邀集高雄各區農會家政班在本次市集裡組成「高雄農會家政聯盟」，每個農會以在地特色食材設計一道食譜，例如旗山區農會用香蕉製作特色料理「香蕉包」、鳥松區農會的「紅藜辣椒醬」，以及茄萣區農會發揮創意將虱目魚皮換身為「虱在黑皮營養飯捲」，現場參加的民眾也獲得一份試吃品，品嚐在地的美味創意。

「吉10型樂．型農市集」型農大聯盟LINE官方帳號自11月16日起特別舉辦水果拉霸抽獎活動，300項型農產品等你線上抽、現場換，市集現場還有「好友集點樂」活動，民眾在市集內單筆消費每滿100元贈點數1枚，集滿3枚、8枚或15枚可獲得1次抽獎機會(點數擇1兌換)，獎項包括生活家電、農特產、風格小物等多樣豐富好禮(抽完為止)。

民眾持科工館當日入館票券至市集服務台，還可以直接獲贈點數1枚(價值100元)；農委會11月11日發出的9萬張農遊券，手上持有農遊劵的朋友，一定要記得帶農遊券來逛市集，凡攤位前貼有農遊券識別之店家，均可收取農遊券，一買二集三抽獎，買越多、抽越多，就在這個週末，千萬別錯過!