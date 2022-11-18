韓國現代汽車集團18日宣布，2023年將在美國推出純電轎跑IONIQ 6，以及升級起亞的Seltos休旅，希望能增加銷售量。

這款預計明年上半年在美國開始販售的IONIQ 6，是繼IONIQ 5去年在韓國首發並得到熱烈迴響後，第二款由現代汽車的電動車專門生產平台E-GMP所製造的。

計劃將在2023上半年推出Seltos小型休旅的起亞，也才剛在美國發表過旗下純電智慧跨界休旅EV6 GT。這款EV6 GT配有77.4 kWh電池組，充一次電可開342公里，且從零加速到一百公里僅需3.5秒。

現代汽車規劃最晚2030年前將推出17款電動車，其中6款為豪車Genesis系列。至於分公司起亞，也希望最晚在2027年推出14款電動車。現代汽車與起亞共同目標，是在2030年前能賣出323萬輛電動車，占全球車市12%。至於美國地區，銷售量大概在84萬輛附近。