羅志祥（小豬）上周六（12日）在高雄巨蛋開唱，出場發生意外險跌落舞台的插曲，被許多網友質疑自導自演，演唱會主辦單位寬宏藝術今鄭重表示，小豬在演唱第一首歌〈No Joke〉前奏時，主舞台升降台因機械系統異常，導致升降台延遲復歸，因此造成藝人滑落跌倒受傷，寬宏藝術對此深感抱歉，並對羅志祥本人及經紀公司表達慰問之意，羅志祥也表示並無大礙，接下來也將帶著演唱會前進各大海外城市，並透露正在申請明年台北小巨蛋返場演出。

小豬在演唱會意外發生後仍賣力唱跳，演出完美落幕，沒想到竟還有人質疑他自導自演意外事故，想藉此洗白；不僅小豬的經紀人在演唱會後分享事發當時從上方拍攝的影片，小豬也在臉書PO意外當下的影片，直呼「真的覺得好險」，他當時正準備開始唱跳，沒想到升降舞台卻突然打開、令他瞬間摔落，他強忍撞傷疼痛趕緊爬起來繼續演出，穩健台風及敬業態度讓人佩服，驚悚一幕也令粉絲相當心疼。

不過，事後卻有酸民卻質疑他自導自演，留言狠酸「想要努力洗白，設計好跌倒」，對此小豬大氣表示「說舞台是我自己刻意設計故意跌倒，說我想藉由很努力來洗白，一堆人看死我，當我有一天重新站在他們面前，重新站起來，讓他們覺得很幹」，不受負面留言影響，堅持繼續努力。