中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價18日報7.1091元，較上個交易日跌436基點（bp），兩連跌，創11月11日以來一周新低，上個交易日報7.0655元。在岸人民幣（CNY）18日開盤跌27bp，報7.1318元，上個交易日CNY收盤報7.1291元。

10：50，在岸價報7.1490元，離岸價報7.1524元。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布的人民幣月度報告和數據統計顯示，2022年10月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，占比跌至2.13％，仍保持全球第五大最活躍貨幣的位置。9月份為2.44％。

花旗集團表示，隨著經濟復甦，人民銀行可能會採取更加謹慎的貨幣寬鬆措施，以避免加劇價格壓力。隨著中國進入疫情後時代，一旦經濟增長重回正軌，出於對通膨的擔憂，人行可能不願意增加廣泛的貨幣刺激。人民幣可能受益於人行的審慎立場；預計到年底，美元╱在岸人民幣在7.1元，到2023年底至6.9。