民眾黨桃園市長候選人賴香伶（右）今早喊話，現在就是改革的時間點，她從沒停下服務腳步，也沒放棄改變桃園的機會。（蔡明亘攝）

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早車隊掃街從楊梅區出發至桃園區，賴表示，距離投票剩下8天，希望市民認真看看她的政見，理解誰才是沒包袱、能堅持發展新政治的候選人，強調從沒放棄改變桃園機會。近來對手頻邀大咖輔選，無論是要延續政績或迎接誰回故鄉，市民都無法受惠，這次就是改革時間點，喊話要為市府注入清新政治。

賴香伶表示，最後8天希望市民認真看看選舉公報上的政見，理解誰才是願意改革者、誰才沒包袱、誰才願意把過去堅持的理念帶到六都發展新政治，她與多位市議員候選人一步一腳印瞭解地方需求，提出多項務實政見，今從楊梅出發展現翻轉桃園決心，她強調自己是民眾黨推出的改革力量，雖資源較少，但也透過勤走與網路曝光，認真爭取認同。

賴香伶提到，選舉最後關頭2大陣營大咖盡出，民進黨說要延續桃園市長鄭文燦政績，國民黨說要贏回黨主席朱立倫的故鄉，不過她認為，現在是桃園要發展為六都國際城市的重要時間點，這裡不是誰的故鄉也不是政權的延續站，過去藍綠執政20年，13區仍有城鄉落差，中央地方不同調導致各種延宕，都要市民埋單。

賴香伶說，蔡英文總統已多次到桃園站台，還稱這次選舉若選不好，國際會如何看待台灣，一番言論完全不符總統格調，現在執政黨帶著資源，總統與行政院長蘇貞昌以加碼方式，將1280月票降到1200元，希望若真當選也要說到做到，選舉上也不要差別待遇，執政黨若差別待遇，對選民也不尊重。

賴香伶強調，即便對手有大咖助講，這些造勢活動都不敵他們一步步走進街區，因為市民才是最大咖，也是城市進步最需要被尊重的人。賴喊話，現在就是改革的時間點，她們沒為選舉停下服務腳步，更沒放棄能改變桃園的機會，請市民慎選候選人，他們的選舉過程沒有留下被別人詬病之處，也盼對手別在最後關頭出奧步帶風向攻擊。