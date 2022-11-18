安檢人員於旅客行李箱中的茶葉罐竟裝有鰻苗。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

清點共有6萬多尾鰻苗。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

航空警察局高雄分局在小港機場檢查出境班機託運行李，在X光儀發覺洪姓及楊姓2名男子拖運的行李箱有異，其中1人稱裡面裝的是「媽媽幫帶的榨菜」，但複檢發現行李箱內有的茶葉罐內，竟是裝一袋袋的鰻苗，清算共有6萬多尾鰻苗，初估價值264萬元，全案移由關務署高雄關處理，鰻苗也依法沒入。

航空警察局高雄分局安檢隊安檢人員於16日上午10時許，執行高雄往香港出境班機託運行李檢查時，發現楊姓及洪姓2名旅客託運的行李X光顯示圖像有異，洪男一開始還辯稱是媽媽幫忙帶榨菜，但這讓人更覺得可疑，便請旅客打開行李受檢，檢查後發現內夾藏多件以茶葉罐包裝的塑膠袋，疑似是裝有鰻苗，這時才說是受朋友之託幫忙帶，不知道裡面是什麼。

經會同關務署高雄關高雄機場分關人員開箱查驗，分別於2件託運行李中查獲各12袋鰻苗，總計24袋，經漁業署人員清點每袋約有2755尾、總計查獲6萬6120尾活跳跳的鰻苗，以目前市價每尾新臺幣40元計，粗估總價值達264萬元，全案移由關務署高雄關高雄機場分關依法辦理。另外依海關緝私條例第39條第1項規定將鰻苗沒入後，並移由交漁業署代管辦理。

鰻苗是臺灣冬春季近海漁業重要漁獲，無法以人工繁殖需仰賴野生捕撈，因此價格不斐有「白金」之稱，由於行政院農業委員會漁業署自2007年起公告每年11月1日起至翌年3月31日止，管制鰻線、鰻苗及幼鰻出口，為防堵不肖商民於鰻線、鰻苗及幼鰻管制出口期間伺機走私賺取不法利益，航警局及海關持續對高風險出口管道加強查察，一旦查獲是類不法行為，將依海關緝私條例規定沒入並科處罰鍰。