過去25年VS.未來4年

25年過去了～～～ 各位鄉親、年輕人，你們過得好嗎？

25年 ！可以讓呱呱墜地的嬰兒，成長為意氣風發的青年；可是我們屏東灰濛濛的天空讓他們無法暢快飛翔～

25年！可以讓意氣風發的青年蛻變成老練成熟的中壯年；可是我們屏東慘淡的經濟環境讓他們壯志未酬～

25年！可以讓老練成熟的中壯年，轉身成為品味人生風采的熟齡老年；可是我們屏東卻讓他們只能眼巴巴地等待候鳥般的兒孫～

25年就這樣過去了～～～

請給我4年

讓我和團隊一起打造可以讓年輕的你們揮灑夢想的環境、可以安心展翅的燦爛天空!

請給我4年

讓我和團隊一起創造蓬勃活化的經濟環境，讓中壯年朋友們一展身手、再創人生巔峰!

請給我4年

讓我和團隊一起建構樂活理想的新屏東，讓熟齡的你們最想念的兒孫就在最近的距離，讓你們的晚年不再只是「三節」的歡樂！

請給我4年，我們一起翻轉25年來習以為常的環境

11月26日 投2號 蘇清泉

屏東出頭天