台股今天大幅震盪，資金流向中小型股，遊戲股今天華義(3086)、大宇資(6111)、昱泉(6169)、網龍(3083)及辣椒(4946)都拉出長紅，遊戲股王鈊象(3293)也一度有3.5％的彈升幅度。

台股盤面氣氛轉佳，大型股撐盤，基期低的中小型股獲得買盤挹注，今天部分遊戲股漲勢凌厲。其中，鈊象10月營收再創歷史新高，達到10.41億元，年增2％，前10月累計營收98.2億元，年成長3.63％。單月稅前淨利5.79億元，年增14％，累計前10月稅前淨利55.34億元，年增15.5％，每股稅前盈餘39.28元。目前美國第二授權平台及新的授權平台已如期推出，逐步貢獻營收。

網龍目前籌備開發《吞食天地》系列手遊新作，將推出全新玩法與優化機制，並拓展旗下原創IP及知名IP資源多元合作應用，今年前三季每股虧損0.14元，11月21日將參加券商線上法說會，法說會前攻上漲停。

大宇資第三季出現小幅虧損，累計前三季獲利1.28億元，每股盈餘1.53元。公司前10月營收18.03億元，年增307.6％，主要陸續投資紅陽科技、泰嘉數位及安瑞-KY等併入營收。今年下半年有《仙劍客棧2》、《女鬼橋-開魂路》、《Sea Horizon海平線》、《大富翁11》等陸續上市，同時，也布局《軒轅劍》電影及新遊戲《軒轅劍之鬥》格鬥遊戲等作品將陸續上市。

辣椒今天大漲8.3％，漲幅位在遊戲股中前幾名，第三季手上遊戲表現疲軟，單季再度虧損0.22億元，在無出售子公司持股挹注後，連續四季虧損，累計今年前三季每股虧損4.51元，每股淨值掉到5.38元。

第四季欠缺大作上市，轉盈難度高，為了搶救每股5元淨值，公司辦理第一次私募增資，本次募集173662股，私募價格34.56元，募資金額約600萬元。