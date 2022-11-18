新北選前之夜爭議仍未落幕，針對民進黨新北市長候選人林佳龍競辦再提新府路、新站路等2處的路權申請案，今(18)日早上新北市政府則針對新府路進行會勘，不過林佳龍今天抨擊市府會勘未通知競選辦公室，也強調必定會在新府路、新站路以及區運路三擇一辦理。

林佳龍直言集會結社是憲法保障的基本人權，過去選前之夜有都在那附近辦過，所以他們提出的3個地點（新府路、新站路，還有已遭駁回的區運路），都是競選辦公室評估過可行，交通便利、安全無虞的地點。

他說，如果市府最後同意其中一個地方來辦，就能夠來做準備，但如果他們還是不能同意，用雙重標準，那我們當然還是會據理力爭，選前之夜一定會辦，而且會在新府路、新站路、區運路擇一辦理。

林佳龍表示，只要市府跟競辦坐下來討論可不可行，用哪個地點、涉及到的交通動線，還有安全的維護，這樣大家就可以理性的討論，然而新北市政府今天有會勘，卻沒有通知競選辦公室派代表去，這是比較奇怪的地方。

不過林佳龍再次指控遭到市府很多不公平的對待跟刁難，但仍會據理力爭，針對今早侯友宜對於選前之夜爭議僅表示「尊重權責單位以及申請單位，按照相關的規定來辦理」等言，林佳龍也酸「這就是侯氏風格」。

林佳龍表示，說，包括之前的恩恩案已及三重警人事件，就是有事情讓下面的人當擋箭牌、作黑臉，而他自己當白臉；林佳龍也再次提到侯友宜過去鎮壓鄭南榕、盧修一等民運人士，他也是講同樣說依法辦理。

他強調，侯友宜行政獨裁、官僚體系、爭功諉過，不認錯的行事風格，是一個不負責任的做法，其實讓人覺得不是一個負責任的作法，導致現今出現很多民怨。