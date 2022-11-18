新北市經發局表示，寶高第7次招商已上網公告，將釋出精華3單元廠房和廠辦，即日起至12月23日開放申請。（新北市經發局提供）

新北市寶高智慧產業園區目前已有鴻海精密、特斯拉等大廠進駐，市府近期公布第6次招商結果，選出「華淨醫材」、「揚全公司」進駐，其中華淨醫材以生產IP聯名口罩進駐園區，為拓展業務，再度加碼投資進駐標準廠房；揚全公司更是全球線材製造商，全力發展醫材和電動車。新北市經發局表示，寶高第7次招商已上網公告，將釋出精華3單元廠房和廠辦，即日起至12月23日開放申請。

經發局指出，寶高智慧園區完工後，陸續獲得「第21屆公共工程金質獎」特優工程及中國工程師學會「111年工程優良獎」，工程持續受到肯定，市府近日更獲得「2022全球智慧城市首獎ICF Top1」殊榮，將寶高園區作為推動智慧城市的發展基地，打造數位韌性的智慧城市，使新北成為北台灣科技製造重心。

經發局長何怡明說，寶高園區提供標準廠房及標準廠辦空間，吸引「華淨醫材」加碼投資、「揚全公司」進駐，其中華淨醫材先前就已申請租用標準廠房，作為製造客製化IP聯名口罩以及辦公室使用，為了研發各類快篩試劑及測試劑等相關醫材產品，企業盼多角化發展，再度申請標準廠房。

另外，揚全公司已成立30餘年，在中國、美國等地都有據點，企業看中寶高園區鄰近新店交流道、捷運以及公車網絡，又有國際標竿性企業進駐，鴻華先進、裕隆汽車等電動車產業量能又聚焦於此，因此想以寶高園區為研發及企業總部，發展高附加價值的電動車和醫療器材線材。

何怡明表示，電動車產業鏈群逐漸集聚在新北，未來可望以寶高園區為核心，形塑新一代電動車產業聚落，市府也已同步展開第7次公告招商，將最後3單元精華廠房、廠辦釋出，希望智慧城市相關領域產業可以進駐，結合5G科技打造基地，園區現場開放預約專人帶看，招標文件與詳情可至經發局官網（網址：https://reurl.cc/x11lRV )查詢，或電話洽詢：(02)2960-3456分機5487、5485。