據美國之音報導，美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗·雷(Chrstopher Wray)美東時間17日表示，FBI正在調查一個位於紐約市的未經授權的「警察站」的運作，該警察局是中國在全球範圍內「警察站」網路的一部分，雷強調要制止北京在美國顯然未經批准的執法行動。

報導稱，雷在參議院國土安全委員會聽證會上回答有關中國「警察站」的問題時說：「我對此非常關切。」他還說：「我們知道這些站點的存在。我必須謹慎討論我們的具體調查工作，但對我來說，想到中國警方會在未經適當協調的情況下試圖在紐約設立辦事處，這就令人憤怒。」

雷補充說，這種未經協調的執法行動「侵犯了主權並規避了標準的司法和執法合作程序」。

中國駐華盛頓大使館沒有回應置評請求。

人權監督機構「保護衛士」(Safeguard Defenders)在9月發佈的一份報告中稱，中國在全球設立了至少54個「海外警察服務站」，其中一個在紐約市，三個在多倫多。

報告稱，雖然這些「警察站」的任務是打擊與中國有關的海外非法活動，但它們「不過是(中國)日益增長的跨國鎮壓的最新版本，它試圖在遠遠超出其國界的地方實施監管和限制政治表達。」

中國官員一再表示，這些站點協助在海外的中國公民處理更新駕照等日常事務，但這些功能通常由大使館或領事館承擔。

美國全國公共廣播電台17日援引中國外交部發言人毛寧的話說：「中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重其他國家的司法主權，」

雷說，聯邦調查局正在審查中國警察在美國行動的「法律界限」，並正在與司法部和國務院商討此事。雷說：「我可以從聯邦調查局局長的角度告訴你，我對此深感擔憂，我不會聽之任之。」

FBI並不是唯一正在調查中國海外「警察站」的執法機構。「保護衛士」指出，在報告發佈後的兩個月內，包括英國、加拿大和德國在內的至少14個國家的政府已對這些行動展開調查。

雷說，聯邦調查局一直在與其國際執法合作夥伴商討這些未經授權的中國執法行動，「因為我們不是唯一面臨這種情況的國家。」

雖然拒絕透露中國方面是否利用其在美國的「警察站」來監視美國公民，但雷引用了最近對中國公民提起的聯邦起訴，這些中國公民被指控「在美國從事未經協調的『執法行動』，騷擾、跟蹤、監視並勒索他們不喜歡的人，或者和習近平政權有異見的人。」

美國司法部10月指控七名中國公民參與迫使一名居住在紐約的中國公民返回中國的謀劃。

美國司法部稱，該案的主要被告安全忠(音譯，Quanzhong An)被控監視並開展「騷擾和脅迫」該美國居民返回中國的活動，這是中國政府一項名為「獵狐行動」的法外遣返行動的一部分。