台北市長柯文哲曾在市長室會議討論「星靓點」餐廳違建案。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

「星靓點」餐廳違建8年拆不掉。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

「星靓點」餐廳違建8年拆不掉。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今召開「敲中大會」記者會，再批英系前國策顧問黃承國經營的「星靓點花園飯店」自2016年遭到檢舉違建，8年來拆不掉，台北市政府甚至還補發建照，就地合法，拆違建居然還驚動台北市長柯文哲在市長室會議討論。

位於文山區的知名飯店「星靓點花園飯店」違建問題未解。國民黨台北市議員游淑慧在「敲中大會」質疑，台北市針對新違建是「即報即拆」，這是柯文哲的承諾，到底什麼了不起的違建8年不處理，柯還承諾由副市長組專案小組，甚至要拿市長室討論，到底是誰的違建這麼大咖？

游淑慧提及，台北市議員徐弘庭2018年就曾質詢柯文哲，當時徐表示，星靓點2016就被檢舉，認定有大型違建水晶教堂應拆除，結果不但沒有拆，2017年6月直接就地合法補發建照。被查報應該先拆除，業者要補件重送也是拆除後的事，但黃承國有很大的功力，讓這麼大的建築物就地合法。

游淑慧表示，星靓點是餐廳，但使用執照卻是保齡球館，兩者消防公安檢查規格不一樣，但消防局多次檢查都只要求缺失改善，其餘都一路過關，明明已經發現文不對圖，難道去檢查的人眼睛出現業障？2018年柯文哲稱第一次知道這件事，承諾請時任副市長鄧家基組專案小組了解。

但游淑慧指出，又過了4年，今年8月時代力量開記者會指控，2022年現場拍攝的照片，與2018年查報違建的照片相比，根本沒有改變，2018年有5處被查報，但始終拆不掉。

游淑慧披露，黃承國是星靓點的第二大股東，包括蔡英文總統、民進黨高層、柯文哲都曾在星靓點用餐，2017年蔡總統頒發國策顧問給黃承國，春酒地點又選在星靓點，是多大的諷刺，小英2020競選團隊感恩餐會、2019年小英志工團尾牙以及2017、2018年的民進黨尾牙等都辦在星靓點，2016年7月10日，蔡總統白天去開災，晚上趕赴星靓點參加黃承國父親壽宴，蔡、黃關係緊密，星靓點也是蔡英文御用餐廳。

游淑慧並出示今年7月4日市長室會議紀錄，質疑柯文哲市長室會議竟要把違建提出來專案討論，「文山區ＯＯ路ＯＯ飯店建管違建問題，請建管處擔任PM，另提市長室會議說明，列管一個月」。當時會議層級之高，出席人員包括柯文哲、副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊，星靓點到2022年還要提到市長室討論，「後面力量到底是什麼？」

游淑慧批評，甚至市府給她的資料是「OO路OO飯店」，跟民進黨台北市長候選人陳時中把資料塗黑差不多，台北有哪一個違建案需要上到市長室？背後是否有民進黨議員關切？

游淑慧也問黃珊珊，為什麼星靓點沒有按照黃提出的機制到違建審議委員會處理，而是到市長室高層處理，在會議上有沒有主張一視同仁公平處理？背後有多少民進黨議員曾經為違建開過協調會？柯市府要不要公開，到底有沒有議員介入、施壓、關說或協調，還是市府自動看到黃承國就低頭了？

游淑慧炮轟，現在黃承國就已經隻手遮天，未來如果陳時中執政，黃承國介入台北市政的手恐怕伸得更長，「會不會變成白天是陳時中開會，晚上黃承國開會？」