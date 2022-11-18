大陸一對男女衝頂樓激戰意外被拍，香豔刺激的畫面讓人看了臉紅心跳，引起網友熱烈討論，甚至還吸引了網友到現場去朝聖，發現除了已經空空的保險套盒之外，地上還有紙板調侃影片中的男女主角說「戰鬥結束後記得打掃戰場！」

推特上近日瘋傳一則90秒的影片，只見一對男女慾火焚身，跑到大樓頂樓上演活春宮，香豔場面通通被隔壁的住戶給拍了下來。影片被PO上網友後，有眼尖網友發現，事發地點似乎就在大陸山東省壽山東城某棟大樓頂。

情侶頂樓活激戰被拍下來，引起討論。（圖／翻攝自Twitter）

畫面中可見，一男一女激戰過程中，接二連三的換了好幾個姿勢，從一開始的激烈交疊運動，到後來女子轉身趴著，都讓人看了臉紅心跳。

最扯的是，後來還有網友去現場朝聖，意外發現現場有個已經用完的保險套盒與一個紙板，上面寫著「哥們：戰鬥結束後記得打掃戰場，清理乾淨。只要清理乾淨了，沒人打擾你們，祝你們幸福。」嘲諷的意味十足，引起網友們熱烈討論。