前鎮小港市議員候選人公辦政見發表會18日登場，民進黨高市議員候選人黃雍琇除了闡述鎮港選區的建設藍圖，更是火力全開，針對國民黨同選區對手陳麗娜及國民黨高雄市長候選人柯志恩提出質疑，炮轟陳麗娜「假無黨參選打壓青年」、柯志恩是「背骨囡仔」。

黃雍琇批評，柯志恩擔任教職後以「漲住宿費」等作為打壓北漂學子，擔任立委時又主張漲學費、擋「前瞻」，參選市長自稱「北漂女孩返鄉」，卻一路唱衰高雄、阻礙高雄進步，根本就是「背骨囡仔」。

黃雍琇指出，柯志恩在淡江大學擔任學務長時，將「該校宿舍費一口氣漲價24％」，讓北漂學子忍受高昂住宿成本，還被學生指控把反漲學費學生趕出會議，更推出打壓新聞、言論與集會自由權利的各項「戒嚴校規」，擔任立委後又主張「私校學費自主」，想把資源集中給特定學校。

黃雍琇質疑，柯志恩提出「市府幫忙付學貸」的政見根本就是騙局，因為市府不含警消和老師，只有2.5萬個員工，怎麼可能在府內製造3萬個就業機會，且照她的計畫，1年需要20億預算，等於青年局整整10年的預算，另外，而柯志恩「北漂」時是國民黨執政，擔任立委後杯葛「前瞻預算」，差點害捷運黃線等建設難產，參選市長卻唱衰高雄人「北漂」，分明是「背骨囡仔」。

黃雍琇痛批，柯志恩參選高雄市長後還打破「只幫國民黨助選」的承諾，幫助陳麗娜這位「假無黨」、聲稱前市長韓國瑜座車有「追蹤器」的候選人，更打壓同黨同選區議員候選人陳識明的青年參政權，一路欺負年輕人。