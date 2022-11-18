豐原區深夜發生圍毆事件，被打的一方涉嫌砸車洩憤。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區18日凌晨發生打架事件，黃姓少女與前男友董姓少年相約在KTV談判，因感情糾紛起口角後，雙方轉至同安街與惠陽街口，董被4人徒手毆打並踹倒在地，警方出動快打，2小時逮捕黃女等4名施暴者到案，以及砸車3名男子，訊後將依依組織犯罪防制條例及刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嚴辦。

豐原警分局表示，18日0時7分許獲報，在豐原區同安街與惠陽街街口有民眾糾紛打架情事，員警獲報立即啟動快速打擊部隊6網15員到場，但施暴者已逃離現場，現場發現17歲董姓少年，緊急送醫治療。

經了解，本案為前男女朋友所引起的感情糾紛，黃女與董男等原本相約在KTV談判，期間起口角，後來轉至同安街與惠陽街口，董遭4名男子徒手圍毆，還被踹倒在地。警方調閱監視器畫面，鎖定涉案犯嫌身分，並於2小時內逮捕17歲黃姓少女等4位施暴犯嫌到案。

偵訊期間，董男的朋友突然趕到，在派出所附近砸車洩憤，警方1小時內將砸車犯嫌3人查緝到案，並依組織犯罪防制條例及刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嚴辦。

豐原警分局指出，本案犯嫌行徑囂張，目無法紀，警方絕不容許挑戰公權力，對於暴力行為零容忍，絕對強勢執法究辦，以維護市民安全。除針對轄內加強巡邏外，亦編排警力於週邊路口設置臨檢點，對於可疑人車進行盤查攔檢，查抄車輛，預防後續可能衍生之危害。