繼前一日發射一枚短程飛彈後，朝鮮在18日又試射一枚疑似長程導彈。不過，韓股不為所動，在大型科技股領軍下，目前在2,458.48點，漲15.58點或0.64%。同時，韓元則小貶。

韓國軍方表示，18日當地時間上午10點15分左右，偵測到從平壤地區有發射導彈，應該是屬於可攜帶核彈頭的長程洲際彈道導彈。同時，日本海上保安廳指稱，該枚導彈最後好像落在北海道西邊210公里處的海域。

大型科技股普遍上漲，三星電子漲0.98%，SK海力士漲2.05%，電池製造商LG Energy Solutions也漲1.17%。

韓國現代汽車集團18日宣布，2023年將在美國推出純電轎跑IONIQ 6，以及升級起亞的Seltos休旅，希望能增加銷售量。現代汽車股價漲0.59%，起亞也漲0.15%。

韓元兌一美元在1,339.85價位附近，韓元小貶0.75元。