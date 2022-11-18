選戰倒數階段，大安文山台北市議員候選人曾獻瑩16日在興隆市場拜票，引起矚目，因為陪同者除了賴士葆委員，還有今年首次拔刀助選的馬英九總統幕僚金溥聰雙雙現身，聯手推薦：「票投四號曾獻瑩，大安文山一定贏！」

在文山區深耕多年很有影響力的賴士葆委員，強力推薦曾獻瑩，因為曾獻瑩曾任賴士葆委員服務處青年總顧問，是賴委員親手栽培的子弟兵。而今年選舉首次出鞘的「金小刀」金溥聰表達對曾獻瑩的觀察和肯定，表示曾獻瑩在初選時雖因加權因素成為遺珠，但他卻以大局為重，展現胸襟和風度，改以向國民黨報准參選，「我認為曾獻瑩正派有愛心、優秀認真、誠懇踏實、願意服務，又不譁眾取寵，是一位難得的人才」。

曾獻瑩感謝：「我出身弱勢家庭，既非官二代也非富二代，能夠有重量級的政治前輩們愛護提攜，信心加增，期望能在最後一刻衝刺！」(圖片來源：曾獻瑩提供)

曾獻瑩充滿感謝：「我出身弱勢家庭，沒有資源、沒有知名度，既非官二代也非富二代，身為新人，能夠有重量級的政治前輩們愛護提攜，讓獻瑩有對的方向更加增信心，期望能在最後一刻衝刺得勝」。

金溥聰也表示：「我希望盡己之力，支持有改革理念的青年人當選。曾獻瑩代表了社會上許多沉默大眾所支持的正面力量，重視家庭、愛家的他將小愛化成大愛出來服務，將來一定會是一位好議員，我樂意出來幫助他，也鼓勵大家票投四號曾獻瑩，大安文山一定贏！」

曾獻瑩並預定於11月19日下午兩點，在大安森林公園露天音樂台舉行的《讓家更偉大》選前造勢活動，預計將會有更多重量級政治前輩都將現身推薦曾獻瑩。加上教會的牧師、弟兄姊妹，用園遊會結合舞台表演的型態，凸顯「愛家」主題，相當值得關注期待。