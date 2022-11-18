APEC重頭戲、經濟領袖會議今天起登場，台灣領袖代表張忠謀上午抵達現場，與泰國總理帕拉育雙手合十打招呼、合影，隨後步入會場，座位安排在新加坡總理李顯龍、美國副總統賀錦麗之間，中國國家主席習近平則坐在對面，與張忠謀遙遙相對。

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖第一場閉門會議18日在泰國曼谷舉行，台灣領袖代表張忠謀與會。（圖／中央社）

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖第一場閉門會議18日在泰國曼谷舉行，中國國家主席習近平出席。（圖／中央社）

習近平是最後一位進入會場的APEC領袖，他較預定時間晚到。

亞太經合會（APEC）年會在睽違4年後，今年於曼谷首次恢復實體舉行，隨著資深官員以及雙部長會議落幕，18日起至19日一連兩天將舉行APEC經濟領袖會議。

今天上午各國領袖在地主泰國總理帕拉育接待下，魚貫抵達會場，進行峰會第一場閉門會議。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）入場後，張忠謀在泰國時間上午8時54分左右，身穿黑色西裝、搭配深藍色底、彩色動物印花領帶出現在會場，他以穩健步伐進入一樓大廳，帕拉育雙手合十迎接，張忠謀也回以合十禮，隨後兩人握手合照，並向鏡頭揮手致意。

張忠謀進入會場後，緊接進場的是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

會議現場為長形桌，張忠謀位置右邊為新加坡總理李顯龍，左前方是賀錦麗，但都沒有被鏡頭捕捉到交談畫面；至於習近平則被安排在大桌對面中間，與張忠謀遙遙相對。日前傳出受習近平當面「指責」而引發國際熱議的加拿大總理杜魯道與習近平坐在同一側。

經濟領袖第一場閉門會議預估在上午11時結束，緊接著APEC領袖們將和貴賓進行非正式對話與工作午餐，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）等，均應邀出席。

領袖行程馬不停蹄，下午他們還會和企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，並在晚上覲見泰國國王伉儷。

2018年APEC峰會在巴布亞紐幾內亞舉行，但2019年因智利暴動、2020及2021年全球爆發COVID-19疫情，直到今年，APEC峰會才在泰國曼谷恢復實體舉行。（編輯：林淑媛）1111118