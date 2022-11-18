民眾黨新竹市長候選人高虹安日前受訪時脫口而出，可能是以前握到前總統馬英九的「死亡之握」，現在政治生涯才會如此可怕，對此，行政院長蘇貞昌表示，誠實面對才是負責任作法。

蘇貞昌18日參加屏東榮總開幕時被問到高虹安貪汙被列被告，高自己認為是因為握了馬英九總統的手才會受到影響；蘇表示， 對於吹哨者的舉發、助理舉報，相關事證如有涉嫌違法，高虹安自己要把它解釋清楚才能釋疑，也必須面對相關主辦檢調等的偵辦，誠實面對才是負責任的做法。