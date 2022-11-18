據觀察者網報導，繼美國方面早前釋出國務卿布林肯將訪華的消息後，布林肯17日在泰國曼谷對該消息做出進一步回應。他表示，自己的訪華之旅將在明年初進行，屆時將與中方重點討論兩國元首會面時提出的雙邊議題、地區事務以及衛生安全、氣候變化等全球事務。此行將會深化美中雙方彼此的溝通，避免競爭關係變成衝突。

據美國國務院網站介紹，布林肯目前正在泰國曼谷參加2022年亞太經合組織（APEC）峰會，並於17日在當地與美國貿易代表戴琪舉行了一場新聞發佈會。

布林肯在發佈會演講中提到，為了保持暢通的溝通管道以避免衝突，以及為了共同應對氣候危機和衛生安全等全球性挑戰，美國總統拜登要求他明年初前往中國進行訪問，在兩國元首14日富有成效的印尼峇里島會晤的基礎上再接再厲。

之後有記者問及布林肯訪華的準備工作做得如何、預計什麼時候去、談哪些內容等問題。

布林肯表示，自己訪華之旅的主要目的是為了加強中美之間的溝通管道，跟進兩國元首早前會晤中對各類雙邊議題的討論，以及討論各國關注的區域事務，包括衛生安全、氣候變化、宏觀經濟在內的全球事務。

「我們需要保持開放並加強我們兩國之間的溝通管道，」布林肯在發佈會上說，「我們要負責任地管理兩國關係以應對我們所面臨的競爭，這樣它就不會陷入衝突，這是很有必要的。」

在提到具體的準備工作及訪華日期時，布林肯指出，因為訪華計劃是幾天前剛剛達成，他們還在研究確切的訪華時間，相關行程預計將在幾周內制定。

據《紐約時報》11月14日報導，美國總統拜登在兩國元首會晤後的新聞發佈會上透露，國務卿布林肯將在明年初訪問中國。這是布林肯就任後的首次訪華。

報導稱，布林肯的中國之行將與中美元首峇里島會晤有著相似的總體目標：保持溝通管道的暢通，並就重要議題進行坦誠交流，以避免衝突。預計兩國官員會在未來幾周內敲定此行的具體細節。

11月14日，中美兩國元首峇里島會晤結束後，中國國務委員兼外長王毅向媒體介紹情況並回答了提問。

王毅提及，此次會晤中，兩國元首同意繼續保持經常性聯繫，同時責成兩國外交安全團隊持續開展戰略溝通，跟進他們討論的重大問題，落實他們達成的共識。「美方表示美國務卿布林肯希盡早訪華，跟進會晤後續工作。中方對此表示歡迎。兩國財金、經貿團隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。」