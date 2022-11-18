民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費引發爭議，針對助理「混用」問題，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，「這個要畫圖，要1個月才能解釋清楚」；他還說，如果這樣說，「我也犯法」，法院平常應該一視同仁，這場選舉打到這裡，國家機器動得太厲害。

柯文哲說，現在國家有個問題，高虹安不出來選舉就是模範青年，一選舉就拿出來打，法律應該要有一致性，立法院絕大多數人是這樣，總是要有個通案，這場選舉打到這裡，國家機器動得太厲害，長期下來對台灣的發展不好。

柯文哲強調，司法、國家機器應該中立，他說，「我知道你們下一題會問我有沒有行政中立，拜託你覺得現在，國家機器動成這樣有行政中立嗎？」

被問到其他立委也和高虹安一樣嗎？柯文哲說，「我沒有去當委員，也沒有去立法委員辦公室串門子，怎麼知道？」

另外，民進黨立院黨團總召柯建銘再度抨擊，高虹安一人騙全國、民眾黨主席柯文哲一人挺，兩人建構了新白色恐怖，這個黨「在未來10天內就會從台灣政治天際線中消失」；對此，柯文哲稱，「你問老柯大家以後要不要當朋友，認識20年他平常也不是那樣子。」

柯文哲說，「不知道他到底在焦慮什麼，實在無法理解，這段時間沒時間跟他講過話，他到底在焦慮什麼？」