消費性電子產品持續調整庫存，2家外資對瑞昱(2379)出具最新研究報告，評估瑞昱庫存調整將在2023 年年中將恢復到正常水位，下半年盈利將重回年增正成長的軌道。美系外資維持瑞昱中立評等、目標價244元，日系外資則維持優於大盤評等。

美系外資表示，近期PC出貨量依然疲軟，且有鑑於美元升值，連網產品需求也顯疲軟，先前雙11檔期並沒有明顯的拉抬作用。庫存狀況來說，瑞昱將於明年第一季更積極地管理庫存，目前已PC產品庫存最高，預計到明年第二季後可以恢復到80~90天的正常庫存，即2023 年年中將恢復正常，但當前潛在庫存壓力將對定價產生壓力進而對毛利率產生影響。另外，WiFi 6在2023年滲透率將繼續提升，瑞昱將推出具有成本效益的WiFi 6產品，目前WiFi 6在PC和電腦上的連網滲透率約50-60%。目前維持瑞昱中立評等、目標價244元。

日系外資表示，在通膨、地緣政治等影響下，消費電子產品持續庫存調整下，瑞昱PC客戶在年底持續調整庫存，導致其以消費者為中心的產品沒有復甦的跡象，對第四季維持疲軟看法，另外，儘管連網產品需求相較PC具有彈性，但現在受到宏觀經濟問題的影響，導致成本增加，在短期內壓縮了客戶的預算，預估瑞昱第四季營收存在下行風險。隨著瑞昱看好庫存將在明年年中會復正常下，預計瑞昱明年下半年盈利將重回年增正成長的軌道，維持優於大盤評等。

展望2023年，日系外資表示，儘管瑞昱短期存在不利因素，但瑞昱仍看好2023年營收有機會成長，主要是受益於網通產品的規格升級以及應用擴展，將有助於整體ASP提升，新產品的價格溢價將抵消了舊產品可能降價的影響，同時，瑞昱將繼續與晶圓代工夥伴洽談優惠晶圓價格，以減輕2023年可能出現的價格競爭影響。各產品線來看，WiFi產品方面，瑞昱將WiFi 6普及率的提高視為2023年主要增長動力，瑞昱預計推出高性價比WiFi 6解決方案。藍牙產品部分，瑞昱TWS(無線藍芽耳機)產品持續專注於品牌客戶，但重點將放在低功耗藍牙(BLE)解決方案。乙太網路部分，瑞昱預計2.5G 乙太網持續導入應用在PC和其他寬頻相關應用中，2023年目標2.5G占比體乙太網路營收15~20%。