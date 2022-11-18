NISSAN NEW JUKE承襲一貫「原生不受限」的設計理念，大膽的原創造型、格調內裝、跑旅性能深受消費者喜愛，裕日車(2227)於11月18日周五正式發表NISSAN NEW JUKE全新2023年式，英浪潮旅升級進化，外觀導入全新車色雨霧灰與琥珀藍，升級NISSAN新世代廠徽及全新19吋雙色幾何切割造型鋁圈；內裝全面黑化搭配全皮質Monoform人體工學跑車座椅，並升級10支BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統。在IC晶片供料受限、原物料成本上升及匯率影響情況下，NISSAN NEW JUKE全新2023年式3款車規正式上市建議售價(含舊換新)分別為英倫版82.9萬元、駕趣版90.9萬元及駕趣享樂版94.9萬元，為消費者爭取超值購車價格。

英國原裝進口NEW JUKE於日產歐洲設計中心由兩位首席女性設計師聯手打造，車型承襲NISSAN家族語彙V-motion 2.0水箱護罩，搭配特色分離式Y字型LED頭燈與車側肌理線條，原生造型顛覆大眾對於跨界休旅的想像。

NISSAN NEW JUKE全新2023年式擁有配備豐富的娛樂系統，標配8吋智慧影音多媒體系統，支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結功能，「駕趣版」及「駕趣享樂版」更搭載7吋全彩多功能數位儀錶板，提供更智慧、更直覺的駕駛操作。「駕趣享樂版」升級導入10支BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統，由BOSE與NISSAN跨國工程團隊為駕趣享樂版量身打造，BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統從音響設計、定位、調校，致力於擬真呈現全音域音效質感；「駕趣享樂版」還擁有小型跨界休旅車唯一頭枕式BOSE專利UltraNearfield音響科技，獨家可調整聲動模式系統，提供客製化360度沉浸式音場效果，讓車主日常駕車過程中也能享有劇院般的聽覺饗宴。

NISSAN NEW JUKE全新2023年式內裝配置歐系三環出風口，「駕趣享樂版」搭載重機造型排檔座與門飾板氣氛燈，獨創造型與眾不同。內裝視覺與觸覺體驗也同步強化，「駕趣享樂版」內裝全面黑化，升級全皮質Monoform人體工學跑車座椅，具濃烈跑格感外，更提供深層的包覆與支撐性，讓長途旅程也能舒適輕鬆。針對內裝質感追求最高品味的車主，還能以「駕趣享樂版」加價兩萬元升級頂級Alcantara麂皮內裝的J-Luxury奢華套件組。

NISSAN NEW JUKE採用雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發的1.0升渦輪增壓引擎，與DCT濕式雙離合器動力組合，新世代HRA0DDT引擎除了有更敏捷的渦輪作動反應外，更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用性，最大扭力可達20.4 KG-M，直逼2.0升引擎的動力表現；DCT濕式雙離合器變速箱附7速自手排，動力傳輸直接，傳遞更好的加速性能，並提升燃油經濟性，創造17.6 KM/L的完美油耗，搭配賽車級的換檔撥片與D-Mode整合駕駛模式。

NISSAN NEW JUKE以全新CMF底盤造車技術打造，乘坐舒適度、操控穩定性皆大幅提升。車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1500 Mpa，2019年更榮獲Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮。全車規更標配NIM智行安全科技，主動安全配備包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統等；「駕趣版」及「駕趣享樂版」更享有完整情報安全配備，包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等最高33項安全極致守護，讓駕馭有安心感受。