NISSAN NEW JUKE承襲一貫「原生不受限」的設計理念,大膽的原創造型、格調內裝、跑旅性能深受消費者喜愛,裕日車(2227)於11月18日周五正式發表NISSAN NEW JUKE全新2023年式,英浪潮旅升級進化,外觀導入全新車色雨霧灰與琥珀藍,升級NISSAN新世代廠徽及全新19吋雙色幾何切割造型鋁圈;內裝全面黑化搭配全皮質Monoform人體工學跑車座椅,並升級10支BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統。在IC晶片供料受限、原物料成本上升及匯率影響情況下,NISSAN NEW JUKE全新2023年式3款車規正式上市建議售價(含舊換新)分別為英倫版82.9萬元、駕趣版90.9萬元及駕趣享樂版94.9萬元,為消費者爭取超值購車價格。

英國原裝進口NEW JUKE於日產歐洲設計中心由兩位首席女性設計師聯手打造,車型承襲NISSAN家族語彙V-motion 2.0水箱護罩,搭配特色分離式Y字型LED頭燈與車側肌理線條,原生造型顛覆大眾對於跨界休旅的想像。

NISSAN NEW JUKE全新2023年式擁有配備豐富的娛樂系統,標配8吋智慧影音多媒體系統,支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結功能,「駕趣版」及「駕趣享樂版」更搭載7吋全彩多功能數位儀錶板,提供更智慧、更直覺的駕駛操作。「駕趣享樂版」升級導入10支BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統,由BOSE與NISSAN跨國工程團隊為駕趣享樂版量身打造,BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統從音響設計、定位、調校,致力於擬真呈現全音域音效質感;「駕趣享樂版」還擁有小型跨界休旅車唯一頭枕式BOSE專利UltraNearfield音響科技,獨家可調整聲動模式系統,提供客製化360度沉浸式音場效果,讓車主日常駕車過程中也能享有劇院般的聽覺饗宴。

NISSAN NEW JUKE全新2023年式內裝配置歐系三環出風口,「駕趣享樂版」搭載重機造型排檔座與門飾板氣氛燈,獨創造型與眾不同。內裝視覺與觸覺體驗也同步強化,「駕趣享樂版」內裝全面黑化,升級全皮質Monoform人體工學跑車座椅,具濃烈跑格感外,更提供深層的包覆與支撐性,讓長途旅程也能舒適輕鬆。針對內裝質感追求最高品味的車主,還能以「駕趣享樂版」加價兩萬元升級頂級Alcantara麂皮內裝的J-Luxury奢華套件組。

NISSAN NEW JUKE採用雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發的1.0升渦輪增壓引擎,與DCT濕式雙離合器動力組合,新世代HRA0DDT引擎除了有更敏捷的渦輪作動反應外,更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用性,最大扭力可達20.4 KG-M,直逼2.0升引擎的動力表現;DCT濕式雙離合器變速箱附7速自手排,動力傳輸直接,傳遞更好的加速性能,並提升燃油經濟性,創造17.6 KM/L的完美油耗,搭配賽車級的換檔撥片與D-Mode整合駕駛模式。

NISSAN NEW JUKE以全新CMF底盤造車技術打造,乘坐舒適度、操控穩定性皆大幅提升。車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造,車體鋼材係數最高達1500 Mpa,2019年更榮獲Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮。全車規更標配NIM智行安全科技,主動安全配備包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統等;「駕趣版」及「駕趣享樂版」更享有完整情報安全配備,包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等最高33項安全極致守護,讓駕馭有安心感受。