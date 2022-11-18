米可白過去從親子台以藝名「葡萄姐姐」出道，3年前她和「尾牙大王」謝銘杰結束5年婚姻，今年4月認了有新歡，對象是從事建築業的上班族。恢單後的米可白近來尺度大開，今(18日)凌晨她曬出自己穿開高衩無袖小洋裝美照，側面一看開衩幾乎到大腿根，美臀形狀若隱若現，她更自嘲：「我穿這樣去相親，應該能成」。

米可白2014年和身家上億的謝銘杰結婚，但婚後不久就傳出兩人聚少離多婚變，米可白一直不願證實，直到2020年米可白才閃電發文，認了已經離婚一年，但主因跟第三者、生育無關，雙方是好聚好散，離婚後前夫知道她愛狗，每個月仍會花30萬替米可白照料在新竹收養流浪犬的狗園，可說是最佳好前任。

今年4月，媒體拍到米可白有新男友，她透過經紀人認愛，解釋兩人交往不到一個月，愛情才萌芽，有點擔心戀情見光死，也強調對方並非外界形容的小開，只是普通的上班族。未料今年8月仍收到自稱是相親對象傳來的訊息，對方一開頭就說：「你的情況陳阿姨已經講解，我也挺喜歡的，我們互相了解一下」。

米可白分享該男訊息，對方自稱是工作穩定的紅酒經銷商，有車有房，還表示自己是喜歡旅遊、健身、美食、打高爾夫，是個有理想、有抱負的陽光大男孩，引來米可白傻眼回：「哪來的陳阿姨啊！」，原來是最新的詐騙手段。而今稍早，米可白曬出自己穿性感開衩洋裝美照，說：「第一次嘗試不同穿衣風格⋯小小不習慣，但我覺得很美」，並笑說這樣去相親應該百戰百勝，網友回應：「我的天呀！！超級漂亮！！！！」、「不穿這樣去相親也能成，本來就很美」、「安排一下吧！我要相親」。