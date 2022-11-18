民眾黨新竹市長候選人高虹安昨稱政治生涯很恐怖是因曾與前總統馬英九「死亡之握」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗則指發言極不恰當。對此，高虹安18日表示，講了不得體的冷笑話，回去也自我反省並無意冒犯，她也對馬英九及其支持者道歉，也表示會親自致意。

高虹安昨與「館長」陳之漢直播時提到「死亡之握」，曾銘宗認為不恰當，奉勸高道歉。高虹安表示，確實有提到此事，她說當年從馬英九手上收到市長獎感到光榮，昨晚上因要自嘲，講了不得體的冷笑話，回去後也自我反省，指自己真的沒有意思要冒犯馬英九，對馬前總統還有他的支持者感到相當抱歉，也會親自致意。

針對目前被列為被告，高虹安說，北檢分案是偵查程序中正常的事，不用過度解讀，因檢舉人有作出告訴，原告跟被告關係在這案件裡面就成立，並非檢調司法目前認定有罪。她也再次澄清，絕對尊重配合檢調偵辦程序、全力配合。

而近來是否有與李忠庭聯繫，高虹安則說，昨發言人已有澄清過，就不重複贅述，因已進入檢調司法程序。

無黨籍竹北市長候選人林冠年昨說高虹安應扛責辭立委，高虹安也說，任何一個人都不是法官也不是檢調，不應該直接定人於罪，希望大家尊重檢調跟司法程序，相信會還她清白，高也表示很早就已主動將相關證據送交北機站，未來會繼續配合、努力澄清。

民眾黨立委對爆料的A助理提告，但前民眾黨幕僚張益贍說，當初是柯文哲下令，要捐人頭助理。高虹安則說，民眾黨黨團昨已提告，案件進入檢調司法程序，接下來檢調司法會根據證據來偵查，不適合過多揣測跟解讀。

至於立委柯建銘在臉書上說，高虹安和柯文哲主政新白色恐怖，10天之後民眾黨會從政治天際線中消失。對此，高虹安回應，柯總召可能有點誤會，8天之後能夠決定新竹市的政治，或全台灣政治的未來，是全台民眾、新竹市民來決定的，而非柯建銘一人說了算。