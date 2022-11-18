民進黨創黨元老站台！許國泰吐「愛陳其邁不要選他」 柯志恩解釋原意：很感謝他

國民黨高雄市長參選人柯志恩「廟口金能講」系列，昨(17日)晚在林園幸福公園完美落幕。柯志恩感性表示，連令人尊敬的民主前輩、民進黨前主席許信良胞弟許國泰，也是在網路上看到她的演講被感動，並在昨日到現場為她加油打氣。柯志恩直呼「這就是人民的力量，這就是廟口巷仔口的力量，這就是高雄的力量」。

柯志恩昨在臉書提到，18場廟口金能講，在林園幸福公園完美落幕。她表示，過去一個多月以來，和許多夥伴到全高雄去講，不只在市區，從路竹岡山、辦到美濃旗山，再到大寮、林園。柯志恩強調，18場沒有動員，來的鄉親從幾百到上千；線上看的朋友，從幾千到破萬；親自聽過柯志恩廟口開講的人，超過萬人；網路上看過的，超過800多萬點閱。昨日到場的許國泰，也是在網路上看到她的演講，有所感動，才願意來現場加油打氣，柯志恩認為，這就是人民的力量，這就是廟口巷仔口的力量，這就是高雄的力量。

柯志恩提到，林園是很美麗的地方，擁有豐富的農業、生態資源，是高雄的魚米之鄉，但這麼美麗的地方，卻充斥許多污染，影響著鄉親們的健康。柯志恩指出，前高雄市長陳菊執政多年，高雄空氣品質多次全國最差，韓國瑜要求電廠降載停機，2019年就讓高雄脫離倒數第一，但2021年，自稱改善空污有成的陳其邁，讓高雄又再度重回全國最差，「頂著全國空污最差，還說改善空污有成，這才是不太好的選舉語言」。

針對許國泰昨到高雄為她助陣，柯志恩說30年前，許國泰爭取民主自由，30年後，許國泰又再度為台灣人民站出來，捍衛民主自由！柯志恩直言，許國泰沒有黨派，只為人民，為民主而戰，這也是她的價值，「我們不是為政黨而戰、為政黨而拚，而是要為人民而拚」。

柯志恩也提到，總統蔡英文說，不關心政治，就會被糟糕的人統治，「這大概是幾年以來，我難得同意蔡總統的一句話」。柯志恩說，若不關心政治，平常在看的電視台就會被關、在網路上留個言就會被政府提告、就查不到封存30年的政府資料、就會打到讓你出國困難的疫苗、親人染疫過世，連最後一面都見不到就被強制火化，然後政府說只是建議。此外，柯志恩說，如果不關心政治，「號稱民主進步的政黨就會變成迫害民主自由的政黨」。

柯志恩說她是國民黨提名的市長候選人，但國民黨有問題，一定會跟著一起罵，再好的政黨，都一定有問題要改善。但看的到民進黨有人敢為人民跳出來說民進黨不好？「敢說的，不是被出征，就剩許國泰委員這樣的民主前輩」。當疫苗出問題、當防疫規範亂糟糟、當親人被強制火化，什麼時候看到陳其邁為高雄人向蔡英文、陳時中抗議？柯志恩說，面對無法無天的民進黨，在野力量一定要集結，「這是為高雄而戰，這是為民主而戰，更是為我們台灣而戰！」

最後，柯志恩也特別公開感謝這次廟口開講辛苦的夥伴們，包括協助規劃籌備整個系列的前民政局長曹桓榮、主持人周方清以及許福明主委、張平海主委和所有的黨部同仁、區黨部主任，「謝謝你們，謝謝所有參與過廟口金能講的鄉親，你們的力量，讓柯志恩一路走到今天，柯志恩的勇氣，就是你們給的」。