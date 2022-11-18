林佳龍也透露，接下來選前最後一周，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌以及副總統賴清德會再來同台造勢。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(18)日早上前往林口，與新北市議員賴秋媚、市議員候選人李宇翔合體，在街頭展開車隊拜票；對於選情，林佳龍也透露，接下來選前最後一周，不僅會有立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌以及副總統賴清德會再來同台外，也會舉辦首都圈4市長候選人的聯合造勢活動。

隨著距離投票日越來越近，選舉行程滿檔的林佳龍今日受訪時聲音沙啞，針對選前的黃金周，林佳龍表示會邀請包括游錫堃、蘇貞昌以及賴清德，到新北參加造勢活動。

他特別提到游錫堃，透露他會將會連續3天跟自己一起掃街拜票，並用車隊來拜託新北市民，因為他在8年前雖然敗選，但只相差2萬票4000票，他會參加造勢晚會並詳細的來向新北市民拜票，游院長會在最後關鍵的一週，投入很多時間輔選。

林佳龍表示，特別感謝水牛伯發揮台灣水牛的精神「撩落去」，自己也會更努力來衝刺催票，希望在投票日的時候有好成績。

林佳龍也透露，除了游錫堃、蘇貞昌以及賴清德皆會再來新北造勢之外，也會舉辦首都圈4個市長候選人聯合造勢活動，包括鄭運鵬、蔡適應還有陳時中都會同台合體，做選前最後的衝刺。