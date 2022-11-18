澎湃新聞18日報導，備受關注的長三角縱向高鐵大通道——通蘇嘉甬鐵路建設有新推進，浙江省自然資源廳正在官網對新建江蘇南通至浙江寧波高速鐵路（浙江段）建設專案的規畫選址進行批前公示。未來嘉興將成為長三角數座「兆城市」之間的「大運河式」高鐵樞紐。

通蘇嘉甬鐵路將是長三角地區為數不多的縱向高鐵大通道，歷史性地快速串聯長江口、太湖、杭州灣。本月初，鐵路初步設計已獲國鐵集團、江蘇省政府、浙江省政府聯合批復，為年內開工奠定了基礎。

跨越江蘇、浙江的通蘇嘉甬鐵路北起南通西站，向南跨過長江後，經張家港、常熟，到達蘇州市區，繼續向南進入浙江。本次公示內容顯示，其浙江段包含嘉善北、嘉興南、海鹽、慈溪、莊橋站，終於寧波市區。

對浙江東部沿海地區來說，通過通蘇嘉甬鐵路，未來可跨過杭州灣快速接入上海、蘇南以及江蘇長江以北地區。目前，蘇州、上海、杭州和寧波之間的高鐵布局總體呈「Z」形，蘇州在「Z」的開端，寧波在末尾。杭州灣南部的寧波、台州等地向北，須先向西繞行杭州，再沿滬杭通道往上海、蘇南，通蘇嘉甬高鐵則將「Z」的開端和末尾直接相連，與滬杭通道在嘉興十字交叉。

浙江省自然資源廳本次發布的公告提到，通蘇嘉甬高鐵將在嘉興建設10公里的蘇杭聯絡線以及約13公里的滬甬聯絡線，即從寧波北上嘉興後可轉入滬杭通道東進上海，蘇州在南下嘉興後也可轉入滬杭通道向西進入杭州。目前只是滬杭通道「中間站」的嘉興，未來將成為長三角數座「兆城市」之間的高鐵樞紐。