國民黨新竹縣長候選人楊文科密集拜票，17日晚間與同黨湖口鄉長候選人吳淑君、縣議員候選人齊占翔一同至湖口夜市向民眾懇託，同時楊文科玩心大起，現場玩套圈圈、打彈珠等遊戲，展現童心未泯的一面。

楊文科與吳淑君、齊占翔等候選人與團隊進入夜市向攤商與民眾請託時，為避免造成逛夜市鄉親的困擾，楊文科團隊志工協助現場動線疏導，同時也為造成暫時不便，一一向民眾致意。

拜票過程許多鄉親主動與楊文科合影，也有逛夜市、吃美食的一家大小。部分攤商送上各種代表好運的祝福。楊文科一一向所有攤商及逛夜市的鄉親懇託，看到民眾玩得開心，也一玩起最常見的套圈圈和打彈珠遊戲，展現童心未泯的一面。

楊文科指出，過去他擔任縣長4年來，推動湖口交流道特定區高速公路聯絡道路拓寬工程、台1線公共路燈改善、湖口火車站周邊雨水下水道工程，還新建衛生所、各村集會所，並打造全新鄉立圖書館，湖口高中遷校已動工，未來持續推動改善湖口交流道及增設第2交流道。

招商方面，設立新竹工業區聯合服務中心，並完成鳳山工業區開發與招商，同時協助麥當勞、星巴克進駐湖口。觀光交通部分，推動觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫，另YouBike 2.0明年將在湖口設站。