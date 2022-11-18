廖裕德推薦耶誕城隱藏版打卡景點銅雕《牛耕年豐》。（廖裕德競選總部提供）

新北歡樂耶誕城已正式開幕，每天吸引大批遊客前往朝聖，新北市板橋區市議員候選人廖裕德特別推薦隱藏版打卡熱點，位於捷運府中站旁廣場，由雕刻名家國寶級大師朱銘製作，價值估計超過5億元以上的「牛耕年豐」絕版銅雕作品。廖裕德說，到美國華爾街要看銅牛，來到板橋一定要記得來看水牛！，歡迎大家一起來打卡，分享這座板橋的新地標。

廖裕德說，這座大型銅雕《牛耕年豐》長10.41公尺、寬4.06公尺、高3.98公尺、重約8噸，這座藝術品的來歷，是在1997年時，當時的縣長尤清要推動新板特區開發案，板橋農會為了要提升新板特區的公共文化藝術水準，特別花費1600萬元，商請由國寶級大師朱銘來創作這座大型青銅牛雕。

廖裕德也特別找來銅牛背上的小女孩吳綉華女士，兩人一起為現場民眾導覽解說。吳綉華表示，他們家族住在板橋務農，小時候她的舅舅朱銘到家裡來探視母親，對他們家人一起在田裡牽牛耕作的景象，留下深刻的印象。後來板橋農會邀請朱銘創作銅牛，舅舅就把記憶中的這些畫面融入作品，她的爸爸、媽媽站兩旁牽牛，她則是坐在牛背上的小女孩，整座水牛銅雕把辛勤溫馨的農家生活，完全表露無遺。

廖裕德說，當時他擔任板橋農會常務理事，這座銅牛雕塑捐贈給當時的台北縣政府之後，原本放在板橋新火車站前廣場的東側公園，後來因調整動線，雕像就被遷移到公園深處，也漸漸被遺忘，等到他有一天再度想起這座雕像時，發現縣府相關單位都沒有人在管理，雕像已經出現鏽蝕，板橋農會於是再度出資，花了近50萬元，請朱銘團隊重新整修，讓銅牛恢復昔日的光彩。

廖裕德表示，公共藝術品最重要的價值是要讓民眾能夠方便觀賞，所以從2010年起積極爭取搬遷到板農前方的戶外廣場放置，但因該處屬於台北市捷運局管轄，他花費5年時間，與台北市捷運局交涉爭取，終於獲得首肯。2014年11月時，板農再度花費200萬元，找來超大型的吊車，把這座雕像吊到現在捷運府中站前廣場公開陳列展示。

廖裕德也特別邀請台灣美發展交流協會理事長「虎妹」張聖訢，一起為這座公共藝術品的展覽做宣傳。張聖訢說，板橋人走在馬路上，就有價值5億元的戶外公共藝術品可以觀賞，真的好幸福哦！」，她也拿起手機拍照打卡，分享給她的好友們。