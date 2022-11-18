羅志祥新歌MV邀胡宇威擔綱演出。（華納音樂提供）

羅志祥新歌MV邀吳子霏擔綱演出。（華納音樂提供）

羅志祥（小豬）日前在高雄演唱會上首唱新單曲〈免死金牌〉，是他暌違許久的感性作品，描述將人生中的低谷看作轉機，選擇勇敢面對自己的心情，詞曲唱得讓人動容，MV也請來胡宇威及吳子霏擔綱男女主角，劇中殘酷的生離死別場面，以及胡宇威崩潰痛哭的畫面也令觀眾感動，小豬雖未加入MV演出，但在拍攝現場透過螢幕對2人的演技印象深刻，表示：「當時聽導演的劇情就很有感觸，希望大家都能珍惜身邊所擁有的一切，面對低潮時也要勇敢往前。」

〈免死金牌〉講述人生中總會面臨低潮，看似在低谷深淵的當下，卻同時也是轉機的到來，只要對自己誠實，無所畏懼的往前走，都是足以解救自己續命的「免死金牌」。羅志祥表示每個人多少都曾在生活中感到沮喪，而他生命中最重要也總是在他身邊加油打氣的即是最親愛的家人，是他感到自己最幸運的地方，鼓勵所有正陷入情緒低潮的人們，接受這些情緒帶給自己的功課，相信歷經毀滅後的重生最堅強。

MV由胡宇威及吳子霏飾演生離死別的情侶，熱愛爬山的吳子霏某天因為在山裡失去聯繫，出身自搜救隊的男友胡宇威第一時間直奔山區與消防隊進行搜救，最後卻只見到對方冷冰冰的遺體，看著對方的遺體回想到過去在一起5、6年相處點滴，再怎麼祈求獲得「免死金牌」讓一切重來已是不可能的事，最後一幕胡宇威忍不住崩潰放聲痛哭的畫面，讓不少人看了忍不住跟著流淚。而為了拍攝搜救畫面，劇組也出動正式搜救隊及救護隊、水車，大規模的電影規格拍攝，對任何細節都相當考究。

聊到第一次看到劇本時心情，胡宇威說：「『免死金牌』這四個字聽起來很無敵，但當我看到劇情、歌詞，第一個感覺是要珍惜身邊所擁有的一切，不要把所有的事情當作理所當然。」吳子霏也分享：「在家看完劇本後我直接崩潰大哭；因為離別的議題永遠是最難面對，卻也必須面對的。」此次羅志祥雖未參與MV演出，但仍貼心到場探班，不過當他到場時，演員們都已穿上登山裝備準備開拍，大合照時小豬忍不住開玩笑說：「突然覺得這個服裝的反差好像我是來探班代言人拍商品的廠商。」